Políticos em festa com dançarinas deixam primeiro-ministro japonês em maus lençóis

Nas imagens do encontro, realizado em novembro e organizado por uma secção regional do Partido Liberal Democrata (PLD), difundido por alguns meios de comunicação, podem ver-se mulheres seminuas sentadas no colo dos participantes. Outras imagens descritas pelos media japoneses mostram que as dançarinas recebiam com a boca dinheiro que os políticos do PLD seguravam entre os lábios.





Um dos organizadores deste encontro, vice-líder da juventude do partido, começou por justificar o encontro garantindo que a presença das mulheres, que fazem parte de um grupo chamado “Glamour Dancers”, pretendia garantir a "diversidade" do evento.





No entanto, este responsável do partido admite à televisão japonesa ANN que "a excitação que se seguiu, especialmente no final do encontro, excedeu as expectativas". Declarações que o obrigaram a sair do partido.

A comissão nacional da juventude do Partido Liberal Democrata (PLD) pediu desculpas no início desta semana. A mesma comissão anunciou que dois dos seus elementos participaram no evento e, por isso, vão abandonar os respetivos cargos, mas mantêm-se como deputados no Parlamento do Japão.







Este caso é mais um escândalo para o PLD, que está no poder quase desde que foi fundado, em 1955. O PLD é o partido do primeiro-ministro japonês, que tem procurado colocar mais mulheres na política, por exemplo quando aumentou para cinco o número de mulheres no seu governo de 20 membros, um recorde para o Japão.





Esta quarta-feira, o líder do Governo japonês foi questionado pela oposição sobre o escândalo, tendo Fumio Kishida afirmado que o evento com as dançarinas "não corresponde" à estratégia de colocar mais mulheres na política.



"O que o meu gabinete procura é uma sociedade inclusiva onde todos se sintam respeitados na sua dignidade e diversidade", afirmou.