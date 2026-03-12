Polónia abre investigação sobre tráfico de seres humanos em ligação com o caso Epstein









A investigação foi aberta a 10 de março por um procurador da Equipa de Investigação n.º 5 do gabinete do Procurador Nacional, afirmou o porta-voz, Przemysław Nowak, em comunicado.

Acrescentou ainda que, se alguma destas condições estivesse preenchida, a investigação abrangeria também esses domínios.





O tráfico de seres humanos na Polónia é passível de uma pena de prisão até 20 anos, segundo o mesmo comunicado.

jh / 11 março 2026 13:30 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

A declaração refere que os documentos analisados apontam para uma, induzindo-as em erro sobre a verdadeira natureza do trabalho no estrangeiro e organizando depois o seu transporte para fora do país para exploração sexual.A abertura da investigação permitirá que os procuradores realizem um processo probatório completo, o que não era possível na fase preliminar, disse Nowak."As vítimas podem contactar diretamente a equipa", diz o comunicado, fornecendo o endereço eletrónico da Equipa de Investigação n.º 5.A equipa foi criada no final de fevereiro, juntamente com um grupo de análise do governo para examinar o rasto na Polónia do caso do financeiro e criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.Na quarta-feira, Nowak disse que a abertura da investigação sobre o tráfico não significava que a equipa se iria ocupar apenas desse crime e que os procuradores iriam examinar "tão amplamente quanto possível" a atividade de um grupo criminoso ligado a Epstein e à Polónia."Examinaremos todos os casos em que temos jurisdição polaca", disse Nowak em conferência de imprensa, afirmando que isso pode incluir crimes cometidos na Polónia, por cidadãos polacos no estrangeiro ou por estrangeiros no exterior contra cidadãos polacos.