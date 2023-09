Polónia confirma que míssil que atingiu armazém de cereais era ucraniano

Fontes com reconhecimento da investigação afirmaram ao Rzeczpospolita que a Polónia tinha estabelecido que o míssil aterrou na aldeia de Przewodow era um projétil de defesa aérea S 300 5-W-55 disparado a partir de território ucraniano. A explosão do míssil na Polónia, país-membro da NATO, alimentou o receio de a guerra na Ucrânia converter-se num conflito mais vasto, acionando a cláusula de defesa mútua da Aliança Atlântica. No entanto, Varsóvia e a NATO disserem acreditar que se tratava de um míssil perdido.



“Este míssil tem um ataque de 75 a 90 quilómetros”, afirmou a fonte ao jornal. “Na altura, as posições russas estavam num local onde nenhum míssil russo poderia chegar a Przewodow”.frisa que o lado ucraniano não disponibilizou qualquer material aos investigadores polacos.O jornal cita Lukasz Lapczynski, porta-voz do gabinete do gabinete do procurador polaco, escrevendo que o “procurador tinha recebido o parecer dos peritos, mas não estava a divulgar o seu conteúdo por ser confidencial”.