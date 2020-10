Polónia. Confrontos com a polícia em protestos contra proibição do aborto

A Polónia endureceu a já muito restritiva lei do aborto, tornando mais difícil a interrupção voluntária da gravidez. O Tribunal Constitucional decidiu, na quinta-feira, que o aborto em casos de malformação do feto, legal desde 1993, é inconstitucional, mencionando "práticas eugénicas".





A presidente do Tribunal, Julia Przylebska, declarou que a legislação existente que permite o aborto de fetos malformados é "incompatível" com a Constituição do país.





"Uma disposição que legaliza práticas eugénicas sobre o direito à vida de um recém-nascido e torna o seu direito à vida dependente da sua saúde, constitui discriminação directa, é inconsistente com a Constituição", disse a presidente do Tribunal Constitucional, citada pela Reuters.



As leis polacas relativas ao aborto, em vigor de momento, são das mais restritivas da Europa, com a interrupção da gravidez a ser permitida apenas em casos de violação ou incesto, se a vida da mãe estiver em risco ou em caso de malformação do feto.







Em consonância com a vontade do partido nacionalista ultraconservador "Lei e Justiça" (PiS), a sentença agora restringe o direito ao aborto apenas aos casos de perigo de morte para a mulher grávida e gravidez resultante de violação ou incesto.





A decisão foi, por um lado, celebrada pelos ativistas pró-vida. Por ourto lado, foi imediatamente criticada pela comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic.



"Eliminar as razões para quase todos os abortos legais na Polónia é praticamente igual a bani-los e violar os direitos humanos", afirmou a comissária no Twitter.





Dunja Mijatovic insistiu que a decisão "traduz-se em abortos clandestinos ou [realizados] no estrangeiro para quem pode pagar e mais sofrimento para as outras".





O líder do Partido Popular Europeu (PPE) e ex-Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, juntou-se às reações de indignação suscitadas pelo veredicto.



"Levantar a questão do aborto e da decisão deste pseudo-tribunal no meio da tempestade pandémica é mais do que cinismo. É vilania política", considerou.



O Tribunal Constitucional, reformado pelo governo do partido Lei e Justiça, tem sido frequentemente acusado de ter nas suas fileiras vários juízes leais a essa formação.

Protestos juntam centenas de pessoas contra decisão do tribunal





A Polónia, à semelhança dos restantes países europeus, enfrenta a segunda vaga da pandemia da Covid-19. Mas, apesar de estarem proibidos os ajuntamentos, houve uma série de protestos na noite de quinta-feira.



Muitos manifestantes em Varsóvia, a capital do país, reuniram-se em frente à casa de Jaroslaw Kaczynski, o poderoso vice-primeiro-ministro e representante do PiS. Mas os ânimos exaltaram-se quando a polícia usou spray de gás pimenta para tentar dispersar os manifestantes, acabando ainda por deter 15 pessoas.









Police using tear gas against protesters outside ruling party leader Jarosław Kaczyński's house in Warsaw (via journalist @MarcinTerlik) pic.twitter.com/IUDUS7Vp4R — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) October 22, 2020



A manifestação só terminou às primeiras horas da manhã de sexta-feira. No entanto, os organizadores do protesto apelaram a que mais pessoas se reunissem ao longo do dia. Em resposta, alguns manifestantes atiraram pedras às autoridades e tentaram romper a barreira policial.A manifestação só terminou às primeiras horas da manhã de sexta-feira. No entanto, os organizadores do protesto apelaram a que mais pessoas se reunissem ao longo do dia.





Houve ainda protestos mais pequenos noutras cidades, incluindo Cracóvia, Lodz e Szczecin, que decorreram sem confrontos com as autoridades.





Para esta sexta-feira e para o fim de semana estão também agendados alguns protestos em várias cidades polacas, contra a decisão de quase abolir o direito ao aborto. Em Lodz, por exemplo, vai ser realizado um "funeral dos direitos das mulheres", e vários manifestantes estão a organizar um protesto em Varsóvia.



"Nos próximos dias, o inferno para as mulheres começará neste país", segundo a descrição de um evento de protesto do Facebook organizado na cidade de Gdansk este fim de semana, no qual os participantes foram incentivados a bloquear as principais ruas de circulação.





Segundo dados oficiais, a Polónia, país de 38 milhões de habitantes, registou em 2019 apenas cerca de 1.100 casos de aborto, a maioria dos quais foram autorizados por causa da malformação irreversível do feto. Segundo as organizações não-governamentais, o número de abortos realizados clandestinamente na Polónia ou em clínicas estrangeiras pode chegar a quase 200.000 por ano.



Muitas mulheres e organizações dos direitos das mulheres protestaram contra as tentativas legais de endurecer a lei, mas a pandemia de covid-19 tornou a mobilização mais difícil.