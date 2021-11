Polónia constrói muro de 100 Km para deter migrações

A Polónia vai construir um muro de 100 km ao longo da fronteira oriental da União Europeia. A ideia é impedir a passagem de migrantes e refugiados do Medio Oriente que, desde este verão, tentam entrar no país através da Bielorrúsia. O mesmo já fez a Lituânia.