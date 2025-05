Polónia continua dividida entre liberal e conservador a dois dias das eleições presidenciais

A média das últimas sondagens prevê uma vitória bastante apertada para o centrista Trzaskowski, com 50,6% contra 49,4% para Nawrocki.

c/agências

Os polacos vão ser chamados de novo às urnas no domingo para escolherem o próximo presidente, depois de nada ter ficado decidido na primeira volta, decorrida a 18 de maio.Duas semanas depois, os polacos parecem continuar divididos, uma vez que as sondagens apontam para um resultado extremamente renhido no próximo domingo.Dada a pequena diferença entre os dois candidatos nas sondagens, o resultado final pode não ser conhecido até segunda-feira.A eleição é particularmente importante uma vez que terá grandes consequências para o futuro do Governo pró-UE do país.Nawrocki opõe-se à adesão da Ucrânia à NATO e denuncia a ajuda prestada aos refugiados ucranianos na Polónia.Os analistas preveem que uma vitória de Nawrocki poderá também conduzir a novas eleições parlamentares neste país, membro da UE e da NATO, cujo desempenho económico está entre os melhores da Europa.Apesar de o cargo de presidente na Polónia ser em grande parte cerimonial, este detém um poder de veto crucial.Nawrocki é um grande oponente da coligação de Donald Tusk e espera-se que ele use o veto com tanta frequência, ou até mais, do que Andrzej Duda.Embora esses eleitores apoiem as visões socialmente conservadoras de Nawrocki, alguns discordam do seu apoio a benefícios estatais generosos para os menos favorecidos.Em Kleszczow, uma aldeia no centro da Polónia onde os candidatos de extrema-direita receberam cerca de um terço dos votos na primeira volta, a maioria dos eleitores inquiridos pela AFP disse que votaria em Nawrocki no domingo.