Polónia denuncia ato de sabotagem em linha ferroviária no sudeste do país

"Infelizmente, os piores receios confirmaram-se. (...) Uma explosão destruiu a linha férrea", disse Tusk num comunicado, citado pela agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).



O incidente ocorreu na zona de Mika, no troço Varsóvia-Lublin, e afetou uma linha de transporte de passageiros, segundo o primeiro-ministro polaco.



Dois passageiros e vários membros do pessoal da companhia ferroviária seguiam no comboio, mas não há registo de feridos, disseram as autoridades.



Um maquinista na linha entre Varsóvia e Lublin relatou irregularidades na via no domingo de manhã.



Uma inspeção mais aprofundada determinou que havia danos numa secção da linha perto da localidade Mika, cerca de 100 quilómetros a sudeste de Varsóvia, e noutra zona do troço.



Os responsáveis serão apanhados "independentemente de quem estiver por trás deles", disse Tusk, que classificou o incidente como um "ato de sabotagem sem precedentes".



As autoridades polacas detiveram dezenas de pessoas por suspeita de sabotagem e espionagem desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.



Num outro comunicado, o Governo anunciou hoje a reabertura de dois postos fronteiriços com a Bielorrússia que estavam encerrados há vários anos devido a um significativo afluxo de migrantes e às tensões com Minsk, um aliado de Moscovo.



Trata-se dos postos em Kuznica Bialostocka e Bobrowniki, disse o porta-voz da polícia de fronteira, Andrzej Juzwiak, à agência de notícias France-Presse (AFP).



"O Governo responde às expectativas dos habitantes e dos empresários (da região), incluindo transportadoras", que sofreram as consequências económicas do encerramento da fronteira, referiu o Ministério do Interior polaco num comunicado.



Segundo o Governo, as passagens puderam ser reabertas por a segurança na fronteira oriental da Polónia e da União Europeia ter sido, desde então, "garantida como nunca".



"O tráfego foi retomado" nas duas passagens, anunciaram os guardas fronteiriços e a alfândega da Bielorrússia nas redes sociais.



A partir de agora, os camionistas podem atravessar a fronteira polaco-bielorrussa por três postos: Kuznica Bialostocka, Bobrowniki e Terespol.



O de Terespol foi provisoriamente fechado pela Polónia na sequência de exercícios militares russo-bielorrussos organizados em setembro perto do território polaco, disse o porta-voz da polícia de fronteira.



Também em setembro, 21 drones russos, provenientes da Bielorrússia e da Ucrânia, penetraram no espaço aéreo polaco, o que deteriorou ainda mais as relações de Varsóvia com Moscovo e o Minsk.



As relações da Polónia com os dois países têm-se agravado desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há quase quatro anos.



A vizinha Lituânia, que encerrou recentemente as duas últimas passagens na fronteira com a Bielorrússia, devido a intrusões massivas de balões usados para contrabando, tenciona reabri-las em 30 de novembro.



Muitos camiões permanecem bloqueados no lado bielorrusso da fronteira desde então.