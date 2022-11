Polónia em alerta. O que prevê o Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte?

"As Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das Partes", lê-se no Tratado do Atlântico Norte.



Ainda que estas trocas de informação aconteçam em permanência, o nível de formalização previsto pelo Artigo 4.º faz com que a Polónia tenha de dar a conhecer que factos foram apurados até ao momento sobre a explosão.



"O Artigo 4.º é a base do funcionamento da Aliança Atlântica para a consensualização. Para que exista consenso que todos tenham o mesmo nível de informação", explica a investigadora Ana Santos Pinto.