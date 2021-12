Polónia. Governo quer criar registo centralizado de gravidezes e abortos

Na Polónia, onde uma nova lei do aborto entrou em vigor no início deste ano, o Governo está a planear a criação de uma base de dados de todas as gravidezes do país. O objetivo é obrigar os médicos a reportarem cada gravidez e cada aborto espontâneo, apertando ainda mais o cerco aos profissionais e às mulheres.