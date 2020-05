Polónia. Novo escândalo de pedofilia ensombra o centenário do papa João Paulo II

Este fim-de-semana, a Polónia celebra o centenário do papa João Paulo II que nasceu em 18 de maio de 1920 em Wadowice, no sul da Polónia. Porém, as comemorações foram ensombradas por um novo escândalo de pedofilia na terra natal do antigo papa.

que aborda a história de dois irmãos, agora adultos, alegadas vítimas de um bispo polaco que beneficiava da proteção tácita mas evidente de Edward Janiak, atualmente bispo titular de Kalisz, cidade no centro do país.Depois de o documentário ter sido visto por cerca de 80 mil pessoas em direto no YouTube,“O documentário ‘Hide and Seek’, que eu acabei de ver, demonstra que as normas de proteção para crianças e adolescentes em vigor na Igreja não foram respeitadas”, disse o arcebispo Polak num vídeo transmitido pela agência de notícias católica KAI.“Na minha qualidade de delegado do episcopado para a proteção das crianças e dos adolescentes,”, insistiu.O filme, unicamente financiado por coleta pública, acusa o procurador de proteger sistematicamente os representantes da Igreja, designadamente ao transmitir dossiers de inquérito aos eclesiásticos interessados, durante o seu exame, de acusações desde logo rejeitadas pela procuradoria nacional.Em comunicado, o procurador refere ter indiciado formalmente o padre Arkadiusz Hajdasz por abusos sexuais sobre menores, em setembro de 2019. Mas os procuradores não citam em qualquer parte do processo o nome do bispo Janiak.

Em dezembro do ano passado, o papa Francisco declarou que a regra do "segredo pontifício" deixaria de se aplicar aos casos de abusos sexuais de menores por parte do clero, procurando assim alcançar o máximo de transparência nestes casos.

O documentário gerou uma onda de indignação na Polónia, terra natal de João Paulo II e um país onde 90 por cento da população se identifica como católica.Em maio de 2019, o jornalista independente Sekielski tinha lançado um outro documentário semelhante, intitulado “Tell No One”, que foi visto 23,5 milhões de vezes no YouTube.O documentário desencadeou uma discussão nacional sobre abuso sexual na Igreja católica e provocou um choque e reação ao mais alto nível da hierarquia eclesiástica e do poder, mas de seguida o tema quase desapareceu do espaço público.No entanto, Tomasz Sekielski já anunciou um próximo documentário sobre “o papel de JPII na dissimulação dos crimes perpetrados por padres”.

Diversas manifestações, missas e concertos difundidos na Internet estão incluídos nas celebrações deste fim-de-semana em memória de João Paulo II.







c/agências