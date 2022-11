Polónia. Pentágono diz não ter ainda informações que confirmem que mísseis eram russos

Os militares dos EUA recordam o compromisso para com o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que prevê a possibilidade de uma resposta de força por parte da NATO após um ataque a um membro da Aliança Atlântica, como é o caso da Polónia.