Polónia procura apoio dos aliados em Conselho de Segurança das Nações Unidas

Países europeus convocam embaixadores russos

O anúncio foi realizado esta sexta-feira pelo ministério da Defesa da Dinamarca. “Os custos totais com a aquisição e exploração dos sistemas de defesa antiaérea e antimísseis terrestres estão estimados em 58 mil milhões de coroas”, um valor superior a sete milhões de euros.





(c/ agências)

O presidente norte-americano afirmou na quinta-feira a vários jornalistas quee explicou não estar feliz com a situação mas que espera uma resolução do problema brevemente.As palavras de Donald Trump fizeram eco e tiveram, prontamente, resposta do ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia.Já antes, Sikorski tinha explicado numa rádio local que a Polónia queria a marcação de um Conselho de Segurança para chamar a atenção do mundo para um “ataque sem precedentes da Rússia” a um membro das Nações Unidas, da União Europeia e da NATO., concluiu.Apesar das certezas polacas, ainda existem algumas figuras de países aliados que questionam se realmente foi um ato foi deliberado. Alexus Grynkewich, da NATO, disse ainda não saber se a Rússia teve intenções de entrar em espaço aéreo polaco e mostrou-se pouco confiante na contagem polaca de drones russos., disse Grynkewich.A Rússia, por sua vez, alegou que a intenção não era fazer da Polónia um alvo mas à medida que as críticas aumentam, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov escusou-se a fazer mais comentários sobre o sucedido.Um episódio que acontece depois do encontro de Trump com Putin no Alaska, no mês passado. Apesar de conversas sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia, a Rússia tem bombardeado de forma constante o país vizinho, quase todas as noites.Depois das palavras de Grynkewich, outros aliados da Polónia saíram em defesa do país e condenaram a incursão russa. Vários países chamaram os embaixadores russos para que respondessem ao incidente.Na Suécia, Maria Malmer Stenergard, ministra dos Negócios Estrangeiros, afirmou depois de uma reunião com o embaixador russo em Estocolmo:O Chanceler alemão anunciou um apoio ainda mais musculado á Ucrânia e prometeu aumentar para quatro o número de caças que quer delegar para a NATO com o objetivo de vigiar os céus nas fronteiras a este dos países da aliança transatlântica.O embaixador americano para a NATO, Matthew Whitaker, mostrou-se mais contundente no apoio à Polónia. Na rede social X, Whitaker escreveu:França também vai convocar o embaixador russo em Paris. Jean-Noel Barrot, que ainda tem o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou numa rádio que repudia o ataque: “acidente ou não, é inaceitável”.Já Emmanuel Macron anunciou o envio de três caças para ajudar na proteção do espaço aéreo da Polónia.“A segurança do continente Europeu é a nossa máxima prioridade. Não vamos ceder à crescente intimidação russa”, escreveu o presidente francês na rede social X.O país nórdico vai adquirir pelo menos oito sistemas de defesa antiaérea de médio e longo alcance à França, Itália, Alemanha e Noruega.