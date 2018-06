Polónia reescreve lei do Holocausto

RTP27 Jun, 2018, 19:48 | Mundo

Quando a lei foi aprovada, em fevereiro deste ano, os protestos não tardaram a fazer-se ouvir. Israel e os Estados Unidos revoltaram-se contra a medida, o que levou a Polónia a atenuar a lei.



Esta quarta-feira a medida foi alterada numa reunião de emergência da câmara dos deputados, a pedido do primeiro-ministro de direita, Mateusz Morawiecki. Esta deverá ser levada ao Senado ainda hoje.



A lei, posta em prática em março, impunha pena de prisão a quem utilizasse a expressão “campos de extermínio polacos”. A mesma era aplicada a quem insinuasse que o país tinha sido conivente com os crimes nazis.



Agora, com a alteração da lei, quem utilizar a expressão ou fizer esse tipo de insinuações passa a incorrer numa ofensa cível, não criminal, explicou Michal Dworczyk, diretor do gabinete do primeiro-ministro, à rádio pública.



Lei ainda permite aplicar multas





O primeiro-ministro polaco não especificou o que motivou a atenuação da lei. No entanto, Morawiecki disse no parlamento que a lei existente já tinha alertado para o papel da Polónia na Segunda Guerra Mundial. De acordo com o Governo, o país foi vítima dos ataques nazis, não cúmplice com os mesmos.

“Operamos num contexto internacional e temos de ter isso em conta”, rematou Morawiecki.Se o papel da lei era o de alertar consciências, a atenuação da mesma não impede que os tribunais possam aplicar multas.“Uma editora dos Estados Unidos ou da Alemanha pensará duas vezes antes de publicar um artigo onde seja usada a expressão ‘SS polaca’, ‘Gestapo polaca’ ou ‘Campos de concentração polacos’ caso arrisque um processo e uma multa de cem milhões de euros ou dólares”, acrescentou o primeiro-ministro.