Ponte em Kiev atingida por drones russos em dia de visita de chanceler alemão

Friedrich Merz chegou à capital ucraniana acompanhado por diretores de empresas alemãs do setor da defesa. É uma demonstração de apoio de Berlim ao presidente Volodymyr Zelenskyy.Ainda antes da viagem, Merz tinha dito que a Ucrânia precisava de todo o apoio contra a ofensiva russa que está a bombardear cidades, edifícios residenciais e centrais de aquecimento.

Deixava ainda o aviso. Se a Rússia não for travada, mais cedo ou mais tarde a máquina de guerra vai virar-se contra a Europa.





Duas das oito pontes de Kiev que permitem atravessar o rio Dnieper foram atingidas nos últimos dias por drones a jato russos, difíceis de intercetar, o que provocou enormes congestionamentos em grande parte da cidade.

