Mundo
Guerra na Ucrânia
Ponte em Kiev atingida por drones russos em dia de visita de chanceler alemão
A ponte norte sobre o rio Dnipro, em Kiev, voltou a ser atingida por drones russos. A informação é avançada pelo autarca da capital ucraniana. O ataque acontece no dia em que o Chanceler alemão está de visita a Kiev.
Ainda antes da viagem, Merz tinha dito que a Ucrânia precisava de todo o apoio contra a ofensiva russa que está a bombardear cidades, edifícios residenciais e centrais de aquecimento.
Deixava ainda o aviso. Se a Rússia não for travada, mais cedo ou mais tarde a máquina de guerra vai virar-se contra a Europa.
Duas das oito pontes de Kiev que permitem atravessar o rio Dnieper foram atingidas nos últimos dias por drones a jato russos, difíceis de intercetar, o que provocou enormes congestionamentos em grande parte da cidade.