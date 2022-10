Ponte entre Rússia continental e Crimeia em chamas

De acordo com fontes ouvidas pelas agências de notícias internacionais, a causa do incênio foi um depósito de combustível que se incendiou, tendo sido cortada a circulação rodoviária na ponte. Trata-se de um ponto de acesso chave que Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia, em 2014, em violação do Direito Internacional.

O incêndio ocorreu horas após as explosões terem atingido a cidade ucraniana de Kharkiv, este sábado., não existindo informação de baixas até ao momento.

Um assessor presidencial ucraniano publicou uma mensagem no Twitter na qual chama o incêndio de "começo", sem reivindicar diretamente a responsabilidade ucraniana.



"Tudo o que é ilegal deve ser destruído, tudo o que é roubado deve ser devolvido à Ucrânia, tudo o que é ocupado pela Rússia deve ser expulso", escreveu Mykhailo Podolyak.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP