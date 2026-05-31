"Ponto de viragem decisivo". Israel tomou fortaleza no sul do Líbano

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou este domingo que o Exército tomou a fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, onde intensificou as operações contra o Hezbollah pro-iraniano.

"Sob a direção do primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e sob a minha direção", o Exército alargou as operações no Líbano, atravessando o rio Litani e conquistando a cordilheira do Beaufort -- um dos pontos estratégicos mais importantes para defender as localidades de Galileia (no norte de Israel) e preservar a segurança dos soldados, disse o ministro no Telegram.

Momentos depois, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a tomada da fortaleza, afirmando que foi "um ponto de viragem decisivo" na ofensiva do exército israelita contra o Hezbollah, do Líbano.

"Ordenei às Forças de Defesa de Israel (IDF) que expandissem as operações no Líbano. As nossas forças atravessaram o rio Litani. Assumiram o controlo de posições estratégicas elevadas. Tomaram a cordilheira de Beaufort. E agora, as minhas instruções são para aprofundar e estender o nosso controlo sobre as áreas que estavam sob o controlo do Hezbollah", disse Netanyahu num vídeo divulgado pelo seu gabinete, acrescentando que "a captura de Beaufort é um passo espetacular e um ponto de viragem decisivo" na ofensiva.

As forças israelitas usaram Beaufort como base durante a anterior ocupação do sul do Líbano, que durou duas décadas e terminou em 2000. O local oferece vistas panorâmicas de vastas áreas do Líbano.

"Quarenta e quatro anos após a batalha heroica de Beaufort e neste dia de evocação dos soldados tombados durante a primeira guerra do Líbano (1982)", os militares regressaram ao topo do monte Beaufort e "hastearam novamente a bandeira de Israel", acrescentou Katz.

Imagens da AFP mostraram hoje de manhã a bandeira israelita içada na fortaleza, enquanto se ouviam tiros de artilharia, por entre fumo na área circundante.

c/agências