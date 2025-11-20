População angolana cresceu 42% em dez anos e atingiu 36,6 milhões em 2024

A população mantém um perfil marcadamente jovem, com 62% dos residentes com menos de 25 anos, sendo a idade média de 23,2 anos (20,6 anos em 2014).

O censo realizado em 19 de setembro de 2024 indica que 51% da população é composta por mulheres e 49% por homens. Os últimos números apontam para 96 homens por cada 100 mulheres, um índice superior ao de 2014, quando se registavam 94 homens por cada 100 mulheres.

O país conta agora com 9,1 milhões de agregados familiares, distribuídos por mais de nove milhões de habitações, mantendo-se a média de 3,9 pessoas por agregado, semelhante à registada no censo anterior.

Quanto às condições básicas, 37% dos agregados familiares têm acesso à água canalizada dentro de casa, no quintal ou no vizinho.

A província de Luanda continua a concentrar o maior número de habitantes, agora com 8,8 milhões, mais 1,9 milhões do que em 2014. Seguem-se as províncias da Huíla, Huambo, Benguela, Cuanza Sul, Bié e Uíje, todas com mais de dois milhões de habitantes.

No extremo oposto, o Cuando permanece como a província menos povoada, com pouco mais de 138 mil residentes, integrando o grupo de regiões que não atingem os 700 mil habitantes, onde se incluem o Zaire, Cuanza Norte, Moxico, Cubango e Moxico Leste.

Os dez municípios mais populosos concentram 24% da população angolana, cerca de 8,6 milhões de pessoas, dos quais sete se situam em Luanda (Kilamba Kiaxi, Cacuaco, Mulenvos, Viana, Cazenga, Maianga e Camama).

Em termos de densidade populacional, Luanda mantém-se como o território mais concentrado, com 5.349,3 habitantes por quilómetro quadrado, contra 1,3 habitantes por quilómetro quadrado no Cuando.

O português é falado por 45,5% da população, seguindo-se o umbundo (17,1%), o kimbundu (10,8%), o tchokwe (6,9%) e o kikongo (6,8%).

Os ovimbundo permanecem como o maior grupo etnolinguístico do país, representando 29,1% da população, seguidos dos kimbundu (27%) e dos bakongo (14,4%).

O censo integrou, pela primeira vez, informação específica sobre a população com albinismo, contabilizando 1,6 milhões de pessoas, das quais 342.423 têm entre 15 e 64 anos.

Não é possível comparar indicadores como a esperança média de vida ou a taxa de fecundidade, porque estes dados, que estavam presentes no Censo 2014, não constam nos resultados divulgados do novo Censo 2024.