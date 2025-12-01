Populares invadem esquadra e lincham comandante da Força Local em Cabo Delgado

Segundo a polícia, o comandante da Força Local de Ancuabe, distrito de Cabo Delgado, junto com outros cidadãos, teria matado três homens e se apoderado de três motorizadas, em outubro último.

"Este que foi vítima de linchamento teria, posteriormente, atribuído a motorizada de um desses três jovens que terão desaparecido em outubro ao seu genro com objetivo de que este pudesse fazer trabalho de táxi-mota", disse Eugénia Nhamusa, porta-voz da polícia em Cabo Delgado, acrescentando que a motorizada foi reconhecida por populares no dia 25 de novembro a circular, sendo que o proprietário já era dado como desaparecido.

De acordo com a polícia, populares questionaram o homem encontrado a conduzir a motorizada, ao que este respondeu pertencer ao seu sogro, no caso o comandante da "Força Local", sendo que este acabou detido num posto policial.

"Mas esta informação acabou sendo do domínio da comunidade ao que estes, furiosos, acabaram invadindo o nosso posto policial e, com recurso à força, tiram-nos este cidadão que se encontrava em nossa posse, agrediram-no fisicamente e acabaram por linchá-lo", levando à sua morte, refere a polícia.

Em junho último, o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, defendeu que o apoio à Força Local é uma "grande prioridade", reconhecendo o contributo do grupo que, juntamente com as forças armadas, combate a insurgência na província de Cabo Delgado.

"O apoio às forças locais continua a ser a nossa grande prioridade. O nosso comandante John Issa já nos comunicou das grandes preocupações que a nossa força local tem, já registámos e nós, imediatamente, vamos responder e resolver as vossas preocupações", disse Daniel Chapo.

A designada Força Local é composta sobretudo por antigos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), que liderou a guerra contra o regime colonial português (1964-1974), e que voluntariamente voltaram a pegar em armas para combater os grupos rebeldes que têm protagonizado ataques no norte do país, na província de Cabo Delgado desde outubro de 2017.

A Força Local tem sido um aliado importante nas operações para travar a insurgência armada no norte de Moçambique, com a vantagem de ser integrada por antigos guerrilheiros locais e que conhecem a geografia da região.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.