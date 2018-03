Popularidade de Donald Trump atinge ponto alto nos Estados Unidos

Lusa27 Mar, 2018, 17:29 | Mundo

É o maior número desde que Donald Trump cumpriu os primeiros cem dias de mandato à frente da Casa Branca. Num inquérito promovido pela CNN, 42 por cento dos que responderam aprovam a atuação do presidente norte-americano nos últimos meses, apesar de 54 por cento estar contra as políticas da Casa Branca.



O índice de aprovação do presidente executivo aumentou sete pontos percentuais desde fevereiro, especialmente nos republicanos. Apesar da melhoria nos números, Trump continua abaixo dos seus antecessores.



As flutuações destes números devem-se à opinião dos votantes mais indecisos ou que não apresentam uma visão cerrada sobre os feitos do executivo norte-americano. A percentagem de pessoas que aprovam de forma veemente (28 por cento) e desaprovam fortemente (46 por cento) Donald Trump continuam a ser os mesmos.

Economia no topo da subida

São vários os temas abordados para perceber o crescimento da popularidade de Donald Trump nos Estados Unidos. Os assuntos económicos são os que mais saltam à vista. É a única matéria em que Trump consegue recolher mais opiniões positivas que negativas.



Quarenta e oito por cento dos inquiridos aprova a atuação económica de Trump, enquanto 45 por cento rejeita as políticas da Casa Branca. O mesmo não acontece nas decisões tomadas sobre a importação de aço e alumínio.



Com uma taxa de rejeição nos 50 por cento sobre a atuação nesta matéria, apenas 38 por cento concorda com as medidas de Donald Trump.



Numa altura em que os Estados Unidos deram ordem de expulsão a 48 diplomatas de 12 funcionários russos das Nações Unidas, 47 por cento acha que Donald Trump não está a saber lidar com Vladimir Putin, enquanto 41 por cento está feliz pelas medidas tomadas nesse aspeto. Depois da decisão da última segunda-feira, estes números podem trazer mudanças.



A política sobre armas é um dos pontos em que Donald Trump mais é criticado. A maioria dos inquiridos (54 por cento) não aprova a maneira como o presidente tem lidado com a questão (especialmente depois do tiroteio numa escola de Parkland, no estado da Florida.

Americanos ‘franzem o sobrolho’ à nova equipa

Com inúmeros episódios de saídas da equipa de Donald Trump, as novas escolhas do presidente norte-americano não tem agradado ao país. De acordo com os números da CNN, as novas caras do governo estão a ter baixos níveis de aprovação, inferiores aos primeiros que foram escolhidos.



A maioria dos inquiridos ainda não percebeu se os novos membros da equipa de Donald Trump trazem novas perspetivas sobre o que está para vir. Metade dos que responderam ao inquérito acredita que as novas caras são menos qualificadas que os antecessores e que não estão aptos para perceber os problemas da sociedade. Existe também a noção que usarão os lugares para ganhos pessoais.