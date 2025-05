Por "dever de neutralidade". António Costa não vai participar na campanha eleitoral

O atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, não vai participar na campanha eleitoral das legislativas, mas vai votar em Lisboa no dia 18.





António Costa não participa na campanha eleitoral do PS por ter estabelecido como regra para as suas funções um "dever de neutralidade".



"Por esta razão, o presidente do Conselho Europeu não participou nem participará em quaisquer eventos da campanha eleitoral portuguesa", explicou fonte oficial do seu gabinete à Lusa.



Quando a campanha eleitoral para as legislativas em Portugal já vai no terceiro dia, a fonte oficial do gabinete do presidente do Conselho Europeu referiu ainda à Lusa que, nos últimos meses, António Costa também "recusou vários convites para participar em eventos partidários em países como a Alemanha, Itália, Espanha e Portugal".



A 1 de dezembro passado, António Costa começou o seu mandato de dois anos e meio à frente do Conselho Europeu, sendo o primeiro socialista e o primeiro português neste cargo.



Segundo os Tratados da UE, o presidente do Conselho Europeu não exerce qualquer função ao nível nacional. Apesar de isso não o impedir de exercer direitos como o à liberdade de expressão, tal não pode ser incompatível com as suas funções de presidente do Conselho Europeu.



c/ Lusa