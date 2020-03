Por que está a Covid-19 a matar mais homens do que mulheres?

Os dados revelados até ao momento já demonstraram que a população mais afetada pelo novo coronavírus é aquela que se encontra na faixa etária acima dos 60 anos. As crianças, apesar de serem igualmente vulneráveis, apresentam sintomas mais ligeiros.No entanto, estudos têm chamado também a atenção para uma outra observação:Os números de Portugal comprovam este mesmo quadroNa Coreia do Sul, o cenário é semelhante ao português. A proporção de mulheres infetadas com o novo coronavírus é superior à dos homens, mas cerca de 54 por cento das mortes são do sexo masculino.Esta desigualdade entre sexos e a procura por uma resposta foi o tema de investigação de um estudo da. Juntamente com o instituto de investigaçãoque analisa a desigualdade de género na saúde global, a CNN analisou os dados disponíveis dos 20 países com mais casos confirmados de infeção da Covid-19 na altura em que os dados foram recolhidos (20 de março).Desses 20 países, o estudo afirma que apenas seis (China, França, Alemanha, Irão, Itália e Coreia do Sul) forneceram dados discriminados por sexo, tanto para casos confirmados, como para mortes.“Quando analisamos os dados, o que verificamos é que em todos os países com dados discriminados por sexo há uma taxa de mortalidade de 10 a 90 por cento superior entre homens diagnosticados com Covid-19 em comparação com mulheres”, disse Sarah Hawkes, professora de saúde pública global na University College London (UCL) e vice-diretora daO jornal norte-americano, assim como o estudo da, avançam ainda que foi também verificado um pior resultado clínico entre o sexo masculino em epidemias anteriores, como o surto de SARS (síndrome respiratória aguda grave), em 2002/2003.

Porque são os homens mais vulneráveis?

Os primeiros relatórios sobre pessoas gravemente infetadas com a Covid-19 apontam que estas apresentavam problemas de saúde crónicos, como hipertensão, doenças cardiovasculares e respiratórias. Segundo a, essas doenças tendem a ser mais comuns entre os homens.Tal como explica Sarah Hawkes,O aparecimento deste tipo de doenças está muitas vezes relacionado com os hábitos de consumo que, por sua vez, são mais uma justificação para a o facto de o sexo masculino ser mais afetado pelo novo coronavírus.

Dados de 2015 demonstram que hábitos como fumar e beber são cinco vezes superiores nos homens do que mulheres. “Em muitos países, o que nós verificámos, por exemplo, é que os homens fumam tabaco e bebem álcool em valores muito mais levados do que as mulheres”, reforça Hawkes.





O Instituto Nacional de Saúde italiano também observou que, após darem entrada no hospital, “mais de um terço dos fumadores que testaram positivo para a Covid-19 apresentava uma situação clínica mais preocupante do que os não fumadores”. Para estes fumadores, o risco de serem encaminhados para os cuidados intensivos ou de precisarem de ventiladores é “mais do que o dobro”., concluiu Hawkes.Para além destes fatores, há ainda um outro a ser apontado:. Do ponto de vista evolutivo, alguns estudos sugerem que as mulheres têm uma resposta imunológica mais forte contra infeções virais do que os homens.Luis Ostrosky-Zeichner, especialista em doenças infeciosas da McGovern Medical School, na UTHealth, no Texas, nos Estados Unidos, afirma quedisse Janine Clayton, do Instituto Nacional de Saúde e investigadora de saúde feminina, a. No entanto, também explica que “há um preço alto”, na medida em que as mulheres são muito mais suscetíveis a doenças auto-imunes, como artrite reumatoide ou lúpus, em que as mulheres são mais suscetíveis.