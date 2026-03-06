Por "todos os meios". Hungria quer retomar abastecimento de petróleo russo

A Hungria é membro da União Europeia e da NATO, mas tem reforçado os seus laços com Moscovo desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

Viktor Orbán acusa o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de utilizar argumentos falaciosos para atrasar a retoma do fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, cujo troço que atravessa a Ucrânia foi danificado por um ataque aéreo russo em janeiro.





Orbán afirmou que Budapeste obrigaria a Ucrânia, com "instrumentos políticos e financeiros", a reabrir o oleoduto Druzhba, que transporta petróleo russo para as refinarias húngaras.



Ucrânia exige libertação dos bancários

O presidente ucraniano já tinha admoestado o primeiro-ministro húngaro por bloquear um pacote de ajuda europeia.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026

Tensão prolongada entre Kiev e Budapeste

A Urânia depende da ajuda financeira dos parceiros para cobrir as suas necessidades orçamentais, ao mesmo tempo que atribui a maior parte dos fundos estatais à defesa.

A Hungria e a Eslováquia, os únicos países da União Europeia que ainda importam petróleo russo, acusam a Ucrânia de atrasar deliberadamente a retoma do fluxo de petróleo por razões políticas.

Apesar de estar em desvantagem numérica e de armamento, o exército de Kiev retomou território nas últimas semanas, conquistando mais em fevereiro do que perdeu pela primeira vez desde 2023, de acordo com a equipa de análise Black Bird Group, sediada na Finlândia. As tropas ucranianas estão a repelir os intensos ataques russos ao longo de vários troços da linha da frente de 1.200 quilómetros, enquanto Kiev enfrenta a pressão dos EUA para garantir a paz, resistindo às exigências russas de ceder território.





Os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros não conseguiram, este mês, persuadir Budapeste a não punir a Ucrânia pelos atrasos na retoma do oleoduto, que também abastece a Eslováquia, país que faz fronteira com a Ucrânia.

A Eslováquia, cujo primeiro-ministro, Robert Fico, também simpatiza com o Kremlin, afirmou que recusará os pedidos de Kiev para o fornecimento de eletricidade de emergência até que o fluxo de petróleo seja retomado.





c/ agências

