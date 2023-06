Por uma relação "sólida e estável". Secretário de Estado dos EUA em Pequim com presidente chinês

No final do encontro, que durou cerca de 30 minutos, Xi Jinping avançou que foram encontrados pontos em comum entre as duas partes. “Fizemos progressos e chegámos a entendimentos em alguns pontos específicos”, declarou, o que considerou “uma coisa boa”.







“Espero que, com esta visita, o senhor secretário possa fazer mais contribuições positivas para estabilizar as relações China-EUA”, disse o líder chinês, dizendo acreditar que “os dois maiores países do mundo consigam ultrapassar as várias dificuldades e encontrar o caminho certo para se darem bem”.Xi Jinping defendeu quee garantiu que Pequim respeita os interesses de Washington, não pretendendo “desafiá-la”.

Xi deixou também um alerta: “nenhum dos lados deve tentar moldar o outro à sua própria vontade”.

EUA querem estabilizar relações bilaterais

Já Antony Blinken disse ao presidente chinês que Washington e Pequim têm a obrigação de gerir a sua relação e que os Estados Unidos se comprometem a fazê-lo.





O secretário de Estado transmitiu ainda ao líder chinês que os EUA têm noção dos desafios que a China coloca e que as duas partes precisam de estabilizar as suas relações bilaterais.







O responsável disse mesmo ser “absolutamente vital” que Washington e Pequim estabeleçam comunicações no campo militar. A China, porém, não concordou em avançar com essa proposta. “É um assunto sobre o qual teremos de continuar a trabalhar”, declarou.





A guerra na Ucrânia esteve também em cima da mesa, com Blinken a reiterar que a China está a desempenhar um papel “construtivo” para alcançar a paz.



Em desacordo está, por outro lado, a posição dos dois países em relação a Taiwan. O responsável norte-americano expressou as preocupações dos EUA e de outros países para com as ações “provocatórias” de Pequim no Estreito de Taiwan.





À semelhança de Xi Jinping, também Antony Blinken deixou um aviso: “os EUA vão continuar a levar a cabo ações direcionadas para proteger os interesses nacionais do país”.





Neste sentido, o secretário de Estado discutiu o caso de cidadãos norte-americanos detidos sem fundamentos legais na China e de outros que estão neste momento proibidos de sair do país.



Relações “no ponto mais baixo”

Antes de se encontrar com o presidente da China, Blinken esteve com o diplomata Wang Yi, ex-ministro chinês dos Negócios Estrangeiros. Wang diagnosticou que as relações EUA-China estão num “ponto baixo” graças à perceção errada que Washington tem de Pequim.entre os dois países, acrescentou o diplomata, à semelhança do que viria a dizer na manhã desta segunda-feira o presidente chinês.O secretário de Estado norte-americano salientou, por sua vez, a importância de canais de comunicação aberta, naquela que considerou uma conversa “produtiva”.

Blinken é o primeiro secretário de Estado norte-americano a reunir-se com o presidente chinês desde 2018.

No dia anterior, Blinken teve uma reunião de sete horas e meia com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang., apesar de não terem sido alcançados progressos concretos quando às disputas que envolvem Taiwan, comércio ou Direitos Humanos.Apesar das “profundas” diferenças entre as duas nações, estas expressaram a vontade de estabilizar os seus laços e concordaram que Qin visitaria Washington para que a conversa pudesse ter uma continuação. Não foi, porém, anunciada uma data.Segundo a estação chinesa CCTV, durante a reunião Qin disse a Blinken que as relações entre China e Estados Unidos “estão no ponto mais baixo desde o estabelecimento das relações diplomáticas”.

c/ agências