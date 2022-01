Porta-aviões norte-americanos entram no Mar da China Meridional para exercícios militares

De acordo com o Pentágono,e foram encabeçados pelos porta-aviões USS Carl Vinson e USS Abraham Lincoln, de maiores dimensões.Os navios vão realizar exercícios no Mar da China Meridional, incluindo, declarou o Departamento de Defesa. Serão também levados a cabo exercícios aéreos.O Pentágono quis ainda esclarecer que os treinos serão realizados de acordo com a lei internacional em águas estrangeiras.“Operações como esta permitem-nos melhorar a nossa capacidade de combate, tranquilizar os nossos aliados e parceiros e demonstrar a nossa determinação enquanto Marinha de”, acrescentou o Pentágono, citando o contra-almirante J. T. Anderson, que irá liderar o grupo do USS Abraham Lincoln.A Marinha dos Estados Unidos informou, entretanto, que os dois grupos de porta-aviões estiveram no domingo a realizar, uma área que inclui as águas a leste de Taiwan, região disputada pela China.É frequente navios norte-americanos navegarem perto das ilhas ocupadas por Pequim no Mar da China Meridional, de modo a desafiarem as reivindicações de soberania por parte dessa nação.

China envia 39 aeronaves a território taiwanês

As declarações do Pentágono chegam no mesmo dia em que Taiwan denunciou uma incursão da Força Aérea chinesa ao seu território. Terão sido identificadas, localizadas no extremo norte do Mar da China Meridional e controladas por Taiwan.De acordo com o comunicado do Ministério da Defesa de Taiwan, participaram na invasão 24 caças J-16, dez caças J-11 e um bombardeiro nuclear H-6, entre outras aeronaves. Esta é a maior incursão por parte da China à região desde outubro do ano passado.A Força Aérea da ilha emitiu avisos e, que não está definido ou regulado por nenhum tratado internacional.Nos últimos dois anos, a China aumentou o assédio militar através de exercícios nas águas em redor da ilha e do envio de aviões de guerra em direção ao território.A maior incursão, envolvendo, aconteceu em outubro, semanas após a ilha ter submetido um pedido de adesão ao Acordo Progressivo e Abrangente para a Parceria Transpacífica (CPTPP), um dos maiores acordos comerciais do mundo.Só em outubro, Taiwan registou 196 incursões, incluindo 149 em apenas quatro dias, o período do Dia Nacional da República Popular da China.O regime comunista chinês reivindica Taiwan como uma província sua, apesar de o território funcionar como uma entidade política soberana.e tem aumentando a pressão diplomática para a isolar no cenário internacional.

c/ agências