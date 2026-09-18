"Porta das traseiras". Max, uma aplicação russa para espiar os cidadãos

As autoridades, explica a edição online do jornal britânico The Guardian, promoveram-na como uma alternativa patriótica ao Telegram e ao WhatsApp; celebridades russas fizeram-lhe propaganda em vídeos de rap e sketches de comédia. Este verão, tornou-se a aplicação de mensagens mais utilizada no país.

O Max é a versão russa de uma "super-aplicação", combinando um ecossistema de serviços numa única plataforma.





Funciona como um contentor para várias "miniaplicações" que agora facilitam o dia-a-dia na Rússia — aplicações bancárias, um serviço de mensagens que visa substituir o Telegram e aplicações para serviços governamentais essenciais. O aplicativo mais conhecido do mundo é o WeChat, a plataforma chinesa que concentra tudo e facilita o controlo social exercido pelo Estado.

Autoritarismo digital





Investigações revelaram um panorama mais completo das poderosas capacidades de vigilância do Max.





Equivale a uma "porta das traseiras" para todo o ecossistema de miniaplicações no dispositivo de cada utilizador, afirmou Roya Ensafi, professora associada de ciência da computação na Universidade de Michigan.

A aplicação consegue aceder a todas as informações armazenadas nestes miniaplicativos, incluindo mensagens e pagamentos, e pode fazer-se passar pelos utilizadores sem o seu conhecimento.

Entre a elite russa, o uso do Max parece ser, muitas vezes, algo meramente simbólico; o Telegram e o Signal continuam a ser amplamente utilizados para a comunicação quotidiana, segundo várias figuras influentes e empresários de destaque.

Semelhante ao Telegram

— um botão de cor azul-violeta concebido para mensagens e pagamentos, chamado Max.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria uma participação indireta no Max.No entanto,que, até então, usufruía de um acesso à internet em grande parte livre."Temos estudado a escalada do controlo da internet na Rússia na última década", disse Ensafi. "— alguma vez adotada pelos governos autoritários" para vigiar os seus cidadãos.alertou Ensafi. “Representa a vanguarda do que governos como os do Irão, do Cazaquistão e da Índia poderão tentar alcançar em breve.”A equipa de Ensafi conseguiu descarregar a versão da aplicação utilizada na Rússia. Descobriram queA investigação de Roya Ensafi traz novos esclarecimentos a um debate em curso sobre as capacidades de vigilância do Max.No entanto, a Rússia baniu ambos.Muitos russos que trabalham em instituições estatais ou nas suas imediações foram, na prática, obrigados a utilizar o Max. Autoridades, funcionários do sector público, estudantes universitários, professores e até alunos de escolas enfrentaram pressões para migrar as suas comunicações para a plataforma.Um professor de uma escola em Moscovo relatou que a equipa da instituição recebeu ordens para mudar para o Max, seguindo instruções das autoridades municipais.", afirmou o professor ao jornal britânico"Na verdade, não há opção para dizer não; por isso, no final do dia, acaba por usar a aplicação", acrescentou.Daniil, um estudante universitário de São Petersburgo, contou que descarregou o Max a contragosto pouco antes do início do ano letivo, depois de ter sido informado de que os alunos teriam o acesso negado aos edifícios da universidade ou aos dormitórios caso não apresentassem um código QR gerado pela aplicação.Disse ter receios quanto à segurança e à privacidade da aplicação, mas sentiu que não tinha grande escolha se quisesse continuar a frequentar o campus.“É tudo para inglês ver. Ninguém na política o utiliza realmente”, disse, sob anonimato.O Max ainda não substituiu o Telegram como uma das principais fontes de notícias para os russos. Os canais públicos — utilizados pelos órgãos de comunicação social, bloggers e autoridades para divulgar notícias e comentários a grandes audiências — continuam a ser muito menos desenvolvidos no Max, onde apenas um pequeno número de canais conquistou audiências comparáveis às dos maiores canais do Telegram.- há muito tempo a plataforma de mensagens mais popular da Rússia - em termos de design e funcionalidade, mas havia preocupações generalizadas quanto à privacidade e à vigilância.”, afirmou Nikolai, um consultor de 34 anos de Moscovo.Embora a aplicação parecesse moderna e bem acabada, Nikolai disse que havia sempre algo ligeiramente sinistro na sua utilização.“Acaba por se usar cada vez mais porque as alternativas estão a tornar-se mais difíceis de aceder. Mas a sensação ainda não é boa.”, acrescentou Roya Ensafi.“O mundo está a mudar, a infraestrutura de comunicação privada está a mudar- e a ofensiva dos governos autoritários é muito agressiva”, frisou Roya Ensafi.