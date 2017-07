Porta-voz da Casa Branca Sean Spicer demite-se

RTP 21 Jul, 2017, 17:18 / atualizado em 21 Jul, 2017, 19:09 | Mundo

Trump ofereceu o lugar a Scaramucci às 10h00 em Washington e pediu a Spicer para permanecer no lugar. De acordo com fontes com "informação direta da conversa", citadas pelo jornal The New York Times, Spicer recusou, dizendo ao Presidente que achava a nomeação um enorme erro.Sean Spicer desempenhava a dupla função de porta-voz para a imprensa e diretor de comunição da Casa Branca desde a demissão de Michael Dubke, em maio.





De acordo com algumas fontes, Spicer terá argumentado que Scaramucci não conhece Washington e por isso ele, Spicer, acabaria por ter de preencher também as funções dele - algo que já estava a fazer efetivamente há dois meses.



A CNN refere por seu lado que Spicer disse que Scaramucci iria fazer um grande lugar e que ele próprio iria ajudar no período de transição.



Sean Spicer despediu-se publicamente das funções de porta-voz para a imprensa com uma publicação na sua página da rede social Twitter, na qual revela que se irá manter no cargo até setembro.



"Foi uma honra e um provolégio servir o POTUS (Presidente dos Estados Unidos) Donald Trump & este país incrível. Continuarei a servir durante agosto".





It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) 21 de julho de 2017

Quem é Scaramucci

Bofetada de Trump a Priebus

Apoio de Ivanka

Scaramucci tem 52 anos e é formado em direito por, Harvard. É um financeiro de Wall Street, grande apoiante de Trump e estava até agora no Import Export Bank. Deverá iniciar funções em agosto.Durante o período de transicção, Donald Trump terá pensado nele como diretor para as Relações Públicas mas o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, pediu para a proposta ser retirada devido aos investimentos de Scaramucci no estrangeiro,Segundo fonte da Casa Branca, a coberto do anonimato, Scamarucci foi entrevistado pelo Presidente na manhã desta sexta-feira, tendo o cargo sido oferecido e aceite.Grande angariador de fundos para os republicanos e fundador da firma global de investimento Skybridge-Capital, Scaramucci já tinha declinado o posto de embaixador dos Estados Unidos junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, em Paris.Scaramucci é também comentador do Fox News Channel, onde é conhecido pela defesa espirituosa de Trump, mas goza igualmente de boas relações com jornalistas de vários meios, incluindo daqueles que o Presidente chama "notícias falsas".Sean Spicer deixa um rasto de turbulência e combatividade nas suas relações com os jornalistas, que lhe valeu ser caricaturado no programa Saturday Live Show.De acordo com o, a possibilidade da sua demissão era também uma das mais longas sagas internas da equipa de Trump. Antigo porta-voz e estratega do Comité Nacional Republicano, Spicer foi alvo frequente da ira presidencial e de correctivos de Trump nos primeiros meses de mandato.A sua demissão é um golpe para Priebus, o ex-presidente do Partido Republicano que trouxe Spicer para a Ala Leste apesar do ceptiscismo de Donald Trump, que de início questionou a sua lealdade.É também uma bofetada de Trump a Priebus. de acordo com várias pessoas familiares com a situação, O Presidente estava cada vez mais impaciente com a demora do seu chefe de gabinete em encontrar um substituto para Mike Dubke, que saiu há dois meses.Trump fez a nomeação por cima das objecções de Priebus, para quem Scaramucci não tem a experiência de organização ou política para o lugar.Mas o Presidente acredita que o seu novo diretor para de comunicação tem plenos recursos para cumprir internamente o mesmo papel que tem tido na televiosão por cabo e ofereceu-lhe o lugar, que tem amplos poderes além da alçada de Priebus.A escolha de Trump tem o apoio da sua filha Ivanka e do seu genro e conselheiro Jared Kushner e do secretário para o Comércio Wilbur Ross.Scaramucci deverá reunir-se com Priebus ainda esta sexta-feira, de acordo com um responsável da Ala Oeste. Ouviram-se aplausos no segundo andar da área de comunicações quando ele foi apresentado, acrescentou a mesma fonte.A CNN diz que o próprio Spicer foi aplaudido quando se despediu e agradeceu à equipa de imprensa da Casa Branca. A mesmo fonte afirmou que Spicer estava transtornado mas não o demonstrou quando apresentou Scaramucci.A equipa da Casa Branca ficou "chocada" com notícia da demissão, revelaram dois responsáveis da Administração.A nomeação de Scaramucci e a demissão de Spicer ocorrem um dia depois de Trump completar sete meses na Presidência norte-americana, numa altura em que várias investigações especiais e do Congresso procuram provar se houve ou não interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e eventual colaboração com a equipa de campanha de Trump.