Portugal acolhe ideia do imposto para super-ricos

"O imposto para os super-ricos é algo que merece estudo e consideração, ao qual estamos abertos", afirmou Paulo Rangel aos jornalistas, à saída da Reunião da Força-Tarefa do G20 para o Estabelecimento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, promovida no Rio de Janeiro pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda assim, ressalvou o ministro português, "não estão totalmente definidos os seus contornos"

Na opinião do chefe da diplomacia de Portugal, país que foi convidado pelo Brasil para membro observador do G20 este ano, é necessário primeiro "acordar os termos em que uma contribuição desse tipo pode ser estabelecida e qual é o seu universo de aplicação, como é que ela pode ser cobrada e liquidada".

"Porque estamos a falar de uma taxa a nível global, portanto como é que isto se pode operacionalizar", sublinhou, sendo essa a razão que leva o Governo português a não ter "uma posição fechada sobre o assunto, no sentido de dizer 'vamos para a frente já'".

O Brasil, que detém a presidência do grupo das 20 maiores economias do mundo (G-20) até finais de novembro, encomendou o relatório e espera que este seja apoiado pelo máximo número de países, durante a cimeira de ministros das Finanças e de presidentes de Bancos Centrais do grupo, que decorre até sexta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

As conclusões do relatório indicam que um imposto mínimo de 2% sobre os bilionários seria a opção mais indicada para restaurar a progressividade tributária globalmente e arrecadar mais de 250 mil milhões de dólares (230,9 mil milhões de euros ao cambio atual) por ano.

De acordo com o Observatório Tributário da União Europeia existem menos de 3.000 bilionários em todo o mundo.

Como operacionalizar a ideia

Para Paulo Rangel, a existir tal imposto este deve ser alocado numa "causa humanitária global, deve reverter a favor dos mais vulneráveis".

Essa questão é a mais fácil de se resolver, "a questão mais difícil é a questão de alinhavar, definir os contornos exatos, de forma a criar um consenso global".

Porque, frisou, tal imposto "precisa ter uma grande adesão internacional, porque se forem só meia dúzia de países isso não vai funcionar".

Caso contrário, verificar-se-á os mais abastados "a fugirem para aqueles países que terão imenso gosto em atraí-los porque cobrarão uma taxa muito menor".

Essa foi precisamente umas das questões colocadas por Portugal quando esta ideia do importo aos super-ricos surgiu.