Portugal apoia com fardas nova Academia Militar de Timor-Leste

"O que fizemos hoje foi no quadro da Cooperação no Domínio da Defesa. A entrega de um conjunto de 100 equipamentos completos de fardamento que vão para a Academia Militar Conjunta, uma instituição relativamente recente", afirmou, aos jornalistas, o embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Bué Alves.

A Academia Militar Conjunta de Timor-Leste foi estabelecida no início deste e é a principal instituição timorense de formação de líderes militares.

"Timor-Leste tem colocado muito empenho para a formação das novas gerações das forças armadas e, portanto, penso que isto é particularmente interessante, porque vai de encontro a duas áreas que são muito importantes para nós", nomeadamente a área da defesa e da educação e formação, disse o embaixador.

Duarte Bué Alves destacou também que os ministros da Defesa de Portugal e Timor-Leste assinaram recentemente um protocolo que prolonga a Cooperação no Domínio da Defesa, que aprofunda duas novas áreas, incluindo a Academia Militar Conjunta e a saúde militar.

"É um novo capítulo que se vai, um capítulo relevante no âmbito da cooperação no domínio da defesa", acrescentou o embaixador, que falava após a cerimónia, que decorreu nas instalações da embaixada de Portugal, em Díli.

O fardamento entregue à academia timorense, incluindo botas, calças, camisas, dólman, chapéu e cinturão.

O ministro da Defesa timorense, Donanciano do Rosário Gomes, que se encontra ausente do país, foi representado na cerimónia pela sua chefe de gabinete, Ana Carrascalão Gomes, que destacou a parceria muito próxima no domínio da defesa entre os dois países.

"Esta oferta é mais uma demonstração concreta dessa relação e da vontade que existe entre ambas as partes de continuarem a trabalhar em conjunto", disse Ana Carrascalão Gomes, salientando esperar que a cooperação continue a crescer e a aproximar "ainda mais" os dois países.