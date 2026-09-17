Portugal apoia com fardas nova Academia Militar de Timor-Leste
As Forças Armadas portuguesas entregaram hoje às Falintil -- Forças de Defesa de Timor-Leste fardamentos para a nova Academia Militar Conjunta timorense, no âmbito do acordo de cooperação em Defesa assinado entre os dois países.
"O que fizemos hoje foi no quadro da Cooperação no Domínio da Defesa. A entrega de um conjunto de 100 equipamentos completos de fardamento que vão para a Academia Militar Conjunta, uma instituição relativamente recente", afirmou, aos jornalistas, o embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Bué Alves.
A Academia Militar Conjunta de Timor-Leste foi estabelecida no início deste e é a principal instituição timorense de formação de líderes militares.
"Timor-Leste tem colocado muito empenho para a formação das novas gerações das forças armadas e, portanto, penso que isto é particularmente interessante, porque vai de encontro a duas áreas que são muito importantes para nós", nomeadamente a área da defesa e da educação e formação, disse o embaixador.
Duarte Bué Alves destacou também que os ministros da Defesa de Portugal e Timor-Leste assinaram recentemente um protocolo que prolonga a Cooperação no Domínio da Defesa, que aprofunda duas novas áreas, incluindo a Academia Militar Conjunta e a saúde militar.
"É um novo capítulo que se vai, um capítulo relevante no âmbito da cooperação no domínio da defesa", acrescentou o embaixador, que falava após a cerimónia, que decorreu nas instalações da embaixada de Portugal, em Díli.
O fardamento entregue à academia timorense, incluindo botas, calças, camisas, dólman, chapéu e cinturão.
O ministro da Defesa timorense, Donanciano do Rosário Gomes, que se encontra ausente do país, foi representado na cerimónia pela sua chefe de gabinete, Ana Carrascalão Gomes, que destacou a parceria muito próxima no domínio da defesa entre os dois países.
"Esta oferta é mais uma demonstração concreta dessa relação e da vontade que existe entre ambas as partes de continuarem a trabalhar em conjunto", disse Ana Carrascalão Gomes, salientando esperar que a cooperação continue a crescer e a aproximar "ainda mais" os dois países.