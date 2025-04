Portugal atribui 2,5 ME à aliança de vacinas Gavi para período 2026-2030

"Este aumento de 54% na contribuição portuguesa representa um reforço significativo do investimento nacional nesta organização internacional e do seu compromisso com o avanço da Saúde Global", pode ler-se, num comunicado conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para o Governo, o "fortalecimento dos programas de vacinação, em especial nos países africanos de língua portuguesa", pretende "prevenir doenças e reforçar os sistemas de saúde, num caminho orientado para o desenvolvimento sustentável e para a equidade no acesso aos cuidados de saúde".

"Este donativo e esta iniciativa integram-se na estratégia mais ampla de Portugal de reforçar parcerias internacionais que contribuam para a redução das desigualdades em saúde", destacou ainda o Governo português, destacando "o papel crucial da Gavi.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sublinhou que esta contribuição "é um passo significativo no reforço da sustentabilidade, da equidade e do acesso à saúde para muitas pessoas em todo o mundo".

"Promove, também, o trabalho essencial de prevenção da doença e de fortalecimento dos sistemas de saúde", sublinhou, citada na nota de imprensa.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, destacou que "é estrategicamente importante para Portugal apoiar o fortalecimento dos mecanismos e das organizações internacionais que trabalham em prol do bem-estar coletivo e da defesa da saúde global".

Já o presidente do conselho de administração da Gavi, José Manuel Durão Barroso, agradeceu o compromisso de Portugal com a iniciativa.

"Este apoio, que representa um aumento de 54% face às contribuições anteriores, é um testemunho da dedicação de Portugal à equidade em saúde e da sua visão de um mundo mais justo e saudável", salientou o ex-primeiro-ministro português.

O Governo apontou ainda, no comunicado, que esta aliança para as vacinas tem-se mantido adaptável ao longo de 25 anos, respondendo "de forma célere às necessidades dos países e às emergências globais, aproveitando oportunidades para gerar impacto e mantendo a eficiência, a resiliência e a sustentabilidade".