Portugal chama embaixador iraniano para condenar repressão e está disponível para reforçar sanções

O embaixador do Irão em Lisboa foi chamado "para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações", avançou o ministério numa mensagem divulgada nas redes sociais.

A reunião serviu também para Portugal apelar "a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos", acrescentou o ministério.

Além disso, referiu o Governo, Portugal está disponível para, "no quadro de concertação europeia, reforçar as sanções ao Irão".