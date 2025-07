Portugal com 2.º maior recuo da UE na taxa de poupança privada no 1.º trimestre

Nos países da área do euro, a taxa de poupança das famílias recuou ligeiramente face aos 15,3% do período homólogo e avançou também uns ligeiros 0,1 pontos percentuais (p.p.) na comparação com os 15,5% do quarto trimestre de 2024.

Na UE, de acordo com o serviço estatístico europeu, os 14,6% de taxa de poupança das famílias representam uma subida face aos 14,4% do primeiro trimestre de 2024 e também na comparação em cadeia.

Entre os Estados-membros para os quais há dados, a taxa de poupança das famílias aumentou em sete Estados-Membros e diminuiu em oito.

A Hungria registou o maior avanço trimestral (1,6 p.p.), seguida da Bélgica e dos Países Baixos (0,7 p.p. em ambos) e da Dinamarca (0,6 p.p.).

Simultaneamente, os maiores recuos foram observados na Grécia (-3,6 p.p.), em Portugal (-3,0 p.p.) e na Áustria (-1,7 p.p.).

Entre janeiro e março, o consumo privado diminuiu 0,2% na área do euro, contra um aumento de 0,6% no trimestre homólogo e de 0,4% no anterior.

No mesmo período, o rendimento `per capita` das famílias da área do euro diminuiu 0,1%, após um aumento de 1,1% no primeiro trimestre de 2024 e de 0,2% entre outubro e dezembro de 2024.

Na UE, o consumo privado por habitante diminuiu entre janeiro e março 0,3%, contra um aumento homólogo de 0,7% e em cadeia de 0,4%.

O rendimento privado na UE, por seu lado, desceu 0,1%, contra um crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2024 e de 0,2% no período anterior.