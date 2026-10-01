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Portugal com maior subida nos preços das casas no 2.º trimestre na UE
Os preços das casas subiram, no segundo trimestre, 1,1% na zona euro e 1,2% na União Europeia na comparação homóloga, com Portugal a registar o maior aumento entre os Estados-membros (16,5%), divulga o Eurostat.
De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com o trimestre anterior, os preços das casas aumentaram 4,0% na área do euro e 4,7% na União Europeia (UE) entre abril e maio.
Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, três países registaram uma descida homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2026 e 23 registaram um aumento anual.
O aumento mais elevado foi registado em Portugal (16,5%), seguido da Bulgária (15,5%) e da Lituânia (14,3%) e as únicas descidas verificaram-se na Finlândia (-2,7%), no Luxemburgo (-2,%) e em França (-0,8%).
Na comparação com o período anterior, no segundo trimestre, a Lituânia (5,0%), Bulgária (4,5%) e Roménia (4,4%) registaram as maiores subidas, com a Hungria (-1,4%) e a França (-0,8%) a apresentarem os únicos recuos no indicador.
Em Portugal, os preços das casas subiram 3,6% na comparação em cadeia.
Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, três países registaram uma descida homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2026 e 23 registaram um aumento anual.
O aumento mais elevado foi registado em Portugal (16,5%), seguido da Bulgária (15,5%) e da Lituânia (14,3%) e as únicas descidas verificaram-se na Finlândia (-2,7%), no Luxemburgo (-2,%) e em França (-0,8%).
Na comparação com o período anterior, no segundo trimestre, a Lituânia (5,0%), Bulgária (4,5%) e Roménia (4,4%) registaram as maiores subidas, com a Hungria (-1,4%) e a França (-0,8%) a apresentarem os únicos recuos no indicador.
Em Portugal, os preços das casas subiram 3,6% na comparação em cadeia.