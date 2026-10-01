Portugal com maior subida nos preços das casas no 2.º trimestre na UE

Portugal com maior subida nos preços das casas no 2.º trimestre na UE

Os preços das casas subiram, no segundo trimestre, 1,1% na zona euro e 1,2% na União Europeia na comparação homóloga, com Portugal a registar o maior aumento entre os Estados-membros (16,5%), divulga o Eurostat.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
RTP

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De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com o trimestre anterior, os preços das casas aumentaram 4,0% na área do euro e 4,7% na União Europeia (UE) entre abril e maio.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, três países registaram uma descida homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2026 e 23 registaram um aumento anual.
O aumento mais elevado foi registado em Portugal (16,5%), seguido da Bulgária (15,5%) e da Lituânia (14,3%) e as únicas descidas verificaram-se na Finlândia (-2,7%), no Luxemburgo (-2,%) e em França (-0,8%).

Na comparação com o período anterior, no segundo trimestre, a Lituânia (5,0%), Bulgária (4,5%) e Roménia (4,4%) registaram as maiores subidas, com a Hungria (-1,4%) e a França (-0,8%) a apresentarem os únicos recuos no indicador.

Em Portugal, os preços das casas subiram 3,6% na comparação em cadeia.
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