Portugal condena atentado contra senador e pré-canditato presidencial colombiano

"O Governo português condena veementemente o atentado contra a vida do senador colombiano e pré-candidato presidencial Miguel Uribe. O uso da violência em democracia, agravado pela instrumentalização de jovens, é intolerável", afirmou, numa nota publicada nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na nota, o ministério liderado por Paulo Rangel manifesta ainda "toda a solidariedade à família e ao povo colombiano".

Segundo a Procuradoria colombiana, Miguel Uribe, de 39 anos e membro do partido de direita Centro Democrático (CD), foi atingido no sábado por dois tiros, enquanto fazia um discurso de campanha no bairro de Modelia, Fontibón, na zona oeste de Bogotá, a capital da Colômbia.

O suspeito do ataque é um rapaz de 15 anos, detido no local na posse de uma pistola ligeira Glock (nove milímetros).

As eleições presidenciais colombianas estão agendadas para maio de 2026.