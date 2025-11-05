Portugal continua a procurar reverter expulsão da Lusa e RTP da Guiné-Bissau - MNE

"Estamos permanentemente a fazer tudo ao nosso alcance para reverter a situação", disse Paulo Rangel, respondendo a uma pergunta do Chega durante a audição conjunta, sobre o Orçamento do Estado de 2026, pelas comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública, dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e dos Assuntos Europeus.

O executivo está em "constante monitorização" da situação, após o Governo guineense ter anunciado, em 15 de agosto, que as delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP tinham sido expulsas do país, e que a partir desse dia as emissões estavam suspensas.

"Já tive vários encontros com o meu homólogo em que esta matéria foi debatida, mas o progresso é limitado", reconheceu Rangel, que garantiu que o Governo está preocupado e "não abandona" a questão, que tem levantado junto do executivo e do Presidente guineenses.

"A ver se conseguimos reverter estas decisões, largamente lesivas da liberdade de expressão e de imprensa e para as quais não vislumbramos nenhuma razão", comentou o chefe da diplomacia portuguesa.

Rangel reconheceu que houve evoluções que considerou "positivas", mas "neste momento não há nenhuma evolução".

A decisão de Bissau foi condenada pelas autoridades portuguesas, pela União Europeia e pelos órgãos de comunicação social portugueses afetados.

Dois dias depois do anúncio guineense, o Presidente, Umaro Sissoco Embaló, limitou-se a dizer que se trata de "um problema da Guiné-Bissau com Portugal".