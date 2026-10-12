Portugal deposita mais 334 amostras de sementes no "cofre do apocalipse" na Noruega

A quinta entrega oficial portuguesa no Svalbard Global Seed Vault, conhecido como o "cofre do apocalipse", contará com a presença do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, segundo um comunicado do Ministério da Agricultura e Mar.

A nova remessa inclui 303 acessos de feijão-comum, 18 de feijão-frade e 13 de milho, destinados a reforçar a salvaguarda dos recursos genéticos vegetais e a preservação da biodiversidade agrícola.

O Banco Mundial de Sementes, criado em 2008, permite aos bancos de germoplasma de vários países depositar cópias de segurança das suas coleções, prevenindo a perda definitiva de variedades agrícolas em caso de catástrofes naturais, conflitos armados ou falhas técnicas.

Portugal realizou a primeira entrega de sementes naquela infraestrutura em 2018, seguindo-se novas remessas em 2020, 2023 e 2025, que totalizaram 1.527 acessos de culturas como milho, cevada, centeio, trigo, feijão-comum e feijão-frade.

Com a entrega prevista para terça-feira, o património genético português conservado em Svalbard aumentará para 1.861 acessos, segundo os dados divulgados pelo ministério.

Em Portugal, a conservação deste património vegetal é assegurada pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e pelo Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV).

O INIAV participa também no projeto internacional "100 Year Seed Longevity Experiment", um estudo científico destinado a avaliar a longevidade e a capacidade de conservação das sementes ao longo de um século.

No plano institucional, desde 2023, Portugal integra o Conselho Consultivo do Svalbard Global Seed Vault, participando igualmente em organizações e iniciativas internacionais dedicadas à conservação dos recursos genéticos para a alimentação e a agricultura.

Entre estas contam-se o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Crop Trust e o Programa Europeu de Cooperação para os Recursos Fitogenéticos.

A infraestrutura de Svalbard é gerida através de uma parceria entre o Ministério da Agricultura e Alimentação da Noruega, o Centro Nórdico de Recursos Genéticos (NordGen) e o Crop Trust.

Segundo informação divulgada pelas autoridades norueguesas, mais de 20 bancos de germoplasma de diferentes países vão participar na cerimónia de terça-feira, incluindo instituições da Ucrânia, Líbano e África do Sul.

Em junho deste ano, o Banco Mundial de Sementes ultrapassou os 1,4 milhões de amostras conservadas, constituindo uma reserva internacional destinada a proteger a diversidade das culturas agrícolas e a segurança alimentar das gerações futuras.