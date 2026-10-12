Portugal deposita mais 334 amostras de sementes no "cofre do apocalipse" na Noruega

Portugal deposita mais 334 amostras de sementes no "cofre do apocalipse" na Noruega

Portugal vai depositar na terça-feira mais 334 amostras de sementes nacionais no Banco Mundial de Sementes de Svalbard, na Noruega, elevando para 1.861 o número de acessos portugueses conservados naquela infraestrutura do Ártico, anunciou o Governo.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A quinta entrega oficial portuguesa no Svalbard Global Seed Vault, conhecido como o "cofre do apocalipse", contará com a presença do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, segundo um comunicado do Ministério da Agricultura e Mar.

A nova remessa inclui 303 acessos de feijão-comum, 18 de feijão-frade e 13 de milho, destinados a reforçar a salvaguarda dos recursos genéticos vegetais e a preservação da biodiversidade agrícola.

O Banco Mundial de Sementes, criado em 2008, permite aos bancos de germoplasma de vários países depositar cópias de segurança das suas coleções, prevenindo a perda definitiva de variedades agrícolas em caso de catástrofes naturais, conflitos armados ou falhas técnicas.

Portugal realizou a primeira entrega de sementes naquela infraestrutura em 2018, seguindo-se novas remessas em 2020, 2023 e 2025, que totalizaram 1.527 acessos de culturas como milho, cevada, centeio, trigo, feijão-comum e feijão-frade.

Com a entrega prevista para terça-feira, o património genético português conservado em Svalbard aumentará para 1.861 acessos, segundo os dados divulgados pelo ministério.

Em Portugal, a conservação deste património vegetal é assegurada pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e pelo Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV).

O INIAV participa também no projeto internacional "100 Year Seed Longevity Experiment", um estudo científico destinado a avaliar a longevidade e a capacidade de conservação das sementes ao longo de um século.

No plano institucional, desde 2023, Portugal integra o Conselho Consultivo do Svalbard Global Seed Vault, participando igualmente em organizações e iniciativas internacionais dedicadas à conservação dos recursos genéticos para a alimentação e a agricultura.

Entre estas contam-se o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Crop Trust e o Programa Europeu de Cooperação para os Recursos Fitogenéticos.

A infraestrutura de Svalbard é gerida através de uma parceria entre o Ministério da Agricultura e Alimentação da Noruega, o Centro Nórdico de Recursos Genéticos (NordGen) e o Crop Trust.

Segundo informação divulgada pelas autoridades norueguesas, mais de 20 bancos de germoplasma de diferentes países vão participar na cerimónia de terça-feira, incluindo instituições da Ucrânia, Líbano e África do Sul.

Em junho deste ano, o Banco Mundial de Sementes ultrapassou os 1,4 milhões de amostras conservadas, constituindo uma reserva internacional destinada a proteger a diversidade das culturas agrícolas e a segurança alimentar das gerações futuras.

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