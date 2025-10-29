Portugal disponível para facilitar negociações na COP30

Maria da Graça Carvalho disse também que o país vai a Belém, no Brasil, onde decorre a COP30, na expectativa serem alcançados "resultados muito concretos" em várias áreas, sobretudo na mitigação, mas também na adaptação às alterações climáticas.

A ministra falava numa iniciativa da embaixada do Brasil em Lisboa, chamada "Get2COP30 -- Rumo à Amazónia", a propósito da cimeira, que se realiza de 10 a 21 de novembro mas que terá uma cimeira de líderes nos dias 6 e 7 de novembro.

Maria da Graça Carvalho salientou a importância de o Brasil dar ênfase à transição justa, incluindo na cooperação internacional, e recordou iniciativas nacionais como a de conversão de dívida, nomeadamente de Cabo Verde, em projetos de desenvolvimento sustentável.

"Queremos reforçar a cooperação em torno de objetivos comuns", disse, salientando que essa iniciativa sobre as dívidas pode contar para a redução de emissões de Portugal (até 3%), mas frisando que o Governo já o fazia antes de tal ser possível.

Na cerimónia, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Silva, salientou que a COP30 é a primeira cimeira da ONU sobre o clima num país lusófono e será "uma oportunidade única" para a comunidade lusófona apresentar ao mundo as suas ações concretas na luta climática.

"Queremos que a COP30 seja um verdadeiro marco na luta contra as alterações climáticas", disse o embaixador.