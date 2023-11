Portugal doa mais 60 mil doses de vacinas a Cabo Verde totalizando 138 mil

A entrega simbólica foi feita pelo embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, à ministra da Saúde cabo-verdiana, Filomena Gonçalves, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, gerido pela Comissão Europeia.

De acordo com o diplomata português, das 60 mil doses de vacinas da Pfizer, um terço (20 mil) são pediátricas, destinadas à faixa etária dos 12 aos 17 anos, em que Cabo Verde já tinha "reservas limitadas".

"Esta doação dá corpo à articulação e colaboração de proximidade de Portugal com a Direção Nacional de Saúde (DNS) de Cabo Verde", enfatizou Paulo Lourenço.

A ministra da Saúde cabo-verdiana, Filomena Gonçalves, agradeceu a "generosa contribuição" de Portugal, que acontece em linha com o novo plano global da Organização Mundial de Saúde (OMS) para gestão da covid-19 até 2025, destinado a orientar os países a transitarem, na sua estratégia para lidar com a doença, de uma fase de emergência para uma fase de gestão.

"Trata-se de uma mudança que reflete a necessidade de abordagens mais abrangentes, sustentáveis e de longo prazo para lidar com os desafios contínuos impostos pelo vírus da covid-19", frisou a ministra.

Desde o início da vacinação, o Governo português já realizou três doações de vacinas contra a covid-19 a Cabo Verde, totalizando 138.000 doses.

De acordo com o último boletim de vacinação, de junho, o país tinha utilizado 848.733 (72%) das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros.

Nessa altura, 321.041 adultos (98,5% da população adulta elegível no país) estavam vacinados com a primeira dose e 281.983 (86,5%) da população alvo com a segunda dose.

Até essa altura, o país tinha aplicado 129.296 (39,6%) doses de reforço, em adultos, 47.999 em adolescentes (89,3%) com uma dose e 40.795 (75,8%) estavam complemente vacinados.

Até junho, Cabo Verde tinha vacinado com uma dose 28.828 (43,6%) crianças com idades entre os 5 e os 11 anos e 21.262 (32,2%) estavam completamente vacinados.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde registou 64.481 casos positivos acumulados, dos quais 64.009 casos recuperados e 416 óbitos.