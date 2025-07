Portugal dos Pequenitos aposta nos países lusófonos

Associadas à saga dos Descobrimentos encetados no século XV pelos portugueses, a esfera armilar e a cruz de Cristo permanecem 85 anos depois entre os adornos do espaço turístico instalado na margem esquerda do rio Mondego por Bissaya Barreto (1886-1974), um maçom que foi carbonário na juventude e mais tarde amigo de Salazar.

"Acreditamos que é possível aprender a brincar", disse à agência Lusa o diretor do parque temático, Nuno Gonçalves, citando o fundador.

Na reportagem, percorrendo as miniaturas do Portugal dos Pequenitos (casas tradicionais, monumentos e representações dos países de língua portuguesa, além de Macau, Índia, Açores e Madeira, entre outras), o responsável realçou "a inspiração ludo-pedagógica" de uma visita que já foi realizada por milhões de pessoas de todos os continentes.

"Encontramos aqui uma solução perfeita entre a possibilidade de divertimento e de aprendizagem, em que a língua portuguesa é uma forma viva para que as novas gerações possam aprender a brincar", defendeu.

"Expressão profunda da nossa língua, na medida em que ela é comum" à maioria dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), menos a Guiné Equatorial, o parque é também assumido pela entidade proprietária, a Fundação Bissaya Barreto, como "expressão de interculturalidade" e de tolerância entre povos ligados por laços históricos, disse Nuno Gonçalves, enquanto explicava o funcionamento do passaporte lúdico que pode ser carimbado à entrada de cada país, região ou território.

A viagem inclui, designadamente, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste e ainda Açores, Madeira, Índia e Macau, cuja administração passou para a China em 1999.

"Esta visita inclui a viagem, a experiência, a dinâmica e a narrativa", enfatizou Nuno Gonçalves.

A História ali mesmo

Concebido pelo arquiteto Cassiano Branco, o parque nasceu por iniciativa de Bissaya Barreto, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, na qual estudou nos alvores do século XX, fazendo amizade com António Salazar, então ainda um jovem aluno da Faculdade de Direito.

Abriu ao público em 1940, escassos meses após ter sido inaugurada, em Lisboa, a Exposição do Mundo Português, que assinalou dois centenários: oito séculos da fundação da nacionalidade, por Afonso Henriques, e 300 anos da restauração da independência de Portugal pelos conjurados de 1640, pondo fim a 60 anos de dinastia dos Filipes e domínio espanhol.

Cinquenta anos depois da emancipação política das antigas colónias de África, em 1975, quando Goa, Damão e Diu, a chamada Índia Portuguesa, já tinham sido anexados pela então União Indiana, em 1961, o Portugal dos Pequenitos, entre outras valências, engrandece com "galerias inspiradas nos países de expressão portuguesa", propondo "uma experiência de visitação que seja também aprendizagem".

"É possível fazer uma visita a Portugal e outros países num curto espaço de tempo e por um valor muito reduzido, porque não temos de apanhar o avião", gracejou o diretor.