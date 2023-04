Portugal e Coreia do Sul acordam parcerias em países terceiros e universidades

Estes dois instrumentos jurídicos foram assinados na presença dos primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e da Coreia do Sul, Han Duck-soo, após uma reunião entre ambos na sede do executivo sul-coreano, em Seul.

Pela parte do executivo português, os acordos foram assinados pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

O memorando de entendimento entre o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e a Agência de Cooperação Internacional Coreana (KOICA, na sigla em inglês) sobre cooperação triangular em países terceiros prevê o estabelecimento dos "princípios e das orientações a partir das quais se possam criar linhas de trabalho para uma resposta eficaz aos desafios do desenvolvimento".

Os dois países propõem-se desenvolver uma estratégia coordenada "dos respetivos recursos financeiros, técnicos e humanos, promovendo o desenvolvimento económico, social e ambiental dos países parceiros e contribuindo para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável" das Nações Unidas.

"As atividades de cooperação tocarão áreas como a educação, a saúde e a digitalização", acrescenta-se no texto do memorando de entendimento.

Os governos dos dois países assinaram ainda um protocolo entre o Camões e a Universidade Hankuk de Estudos Estrangeiros, situada em Seul, para a colocação de um Leitor de Língua e Cultura Portuguesa.