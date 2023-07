Entre os 31 países-membros da NATO, Portugal está sempre entre os dez primeiros no que se refere à importância da organização para a segurança do país e na necessidade de manter Portugal na Aliança Atlântica.

São dados de um inquérito que a própria Organização do Tratado do Atlântico Norte fez antes da cimeira de terça-feira, na Lituânia.



Portugal é o terceiro Estado-membro da NATO com mais entrevistados a dizer que o país deve continuar a apoiar a Ucrânia.