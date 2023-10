Portugal e Palestina concordam na necessidade de travar violência revela MNE

Durante uma conversa telefónica, João Gomes Cravinho e o chefe da diplomacia palestiniana, Riyad al-Maliki, abordaram a "situação na região e perspetivas futuras após as recentes [reuniões] ministeriais [da] UE [União Europeia] e [da] Liga Árabe", segundo uma publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) na rede social X (antigo Twitter).

"Convergência quanto à necessidade de cessar a escalada de violência e de investir na ação político-diplomática", acrescenta a publicação do MNE.

O ministro português também falou na quarta-feira com o homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, "sobre a situação em Israel e na região".

"Boas perspetivas quanto ao reforço das relações" entre Portugal e Omã, segundo o Palácio das Necessidades.

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, já tinha contactado, na terça-feira, com o seu homólogo israelita, Eli Cohen, a quem pediu a salvaguarda de vidas civis no conflito com o Hamas, condenando o ataque do movimento islamita.

"Na conversa telefónica com o ministro Eli Cohen, sublinhei a amizade entre Portugal e Israel e o pesar coletivo da nossa sociedade face aos abjetos ataques perpetrados pelo Hamas", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros português na rede social X.

Na conversa com o homólogo israelita, Cravinho manifestou solidariedade pelo ataque realizado no sábado pelo grupo islâmico Hamas, oferecendo as condolências pelas vítimas mortais.

Durante a conversa, foram abordadas "as perspetivas para o futuro e a necessidade de salvaguardar ao máximo vidas civis" na guerra declarada por Israel contra o grupo islâmico.

Horas antes, Cravinho falara telefonicamente com os seus homólogos do Egito e da Jordânia, sobre a situação em Israel e na região do Médio Oriente, de acordo com o ministério.

O grupo islamita Hamas lançou sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, na operação denominada "Espadas de Ferro".

Israel declarou guerra total e prometeu castigar o Hamas como nunca antes, tendo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarado estar "em guerra" com o grupo palestiniano.

O Hamas controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como "grupo terrorista" pela União Europeia (UE), Estados Unidos e Israel.

Os dados oficiais de vítimas mortais do conflito desencadeado sábado pelo grupo islamita apontam para 1.300 mortes em Israel e 1.354 na Faixa de Gaza, indicaram hoje fontes oficiais das duas partes.

Além dos 1.300 mortos em Israel, e segundo os últimos dados do Ministério da Saúde israelita, foram hospitalizadas 3.268 pessoas, das quais 28 em estado crítico, 348 em estado grave e 581 em estado moderado,

Do lado de Gaza, adianta o Ministério da Saúde palestiniano, além da morte de 1.354 pessoas, muitas delas civis, somam-se 6.049 feridos em diferentes estados, bem como 31 mortos na Cisjordânia, onde também foram contados cerca de 180 feridos.