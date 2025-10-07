Portugal envia ampolas para tratamento de intoxicação por metanol no Brasil

"Portugal enviou, hoje, 07 de outubro de 2025, para a República Federativa do Brasil ampolas de Fomepizole injetável, medicamento essencial para o tratamento dos doentes que foram vítimas de intoxicação exógena por metanol em diferentes regiões daquele país", disse, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre uma operação que envolveu, ainda, o Ministério da Saúde, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, o INFARMED e o Instituto Camões.

Apesar de não especificar o número de ampolas, o Governo português disse esperar "que a doação contribua para ultrapassar a situação de emergência de saúde pública que aquele Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) enfrenta e, sobretudo, para diminuir o número de vítimas mortais".

O apoio português surge na sequência de um pedido feito no final da semana passada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que acionou várias autoridades internacionais para trazer antídoto do metanol para o Brasil.

De acordo com o último balanço, existem três mortes confirmadas, e mais de uma dezena por confirmar, todas no estado brasileiro de São Paulo.

A terceira morte foi confirmada na segunda-feira pela Prefeitura de São Bernardo, em São Paulo, que anunciou a morte de uma mulher de 30 anos, após consumir vodca contaminado por metanol.

De acordo com o último balanço feito pelo Ministério da Saúde, até segunda-feira, o Brasil registava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná regista dois casos confirmados e outros 12 estados notificaram casos em investigação.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a instalação de uma Sala de Situação para monitorizar os casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica e coordenar as medidas a serem adotadas.

Em causa está a falsificação de bebidas alcoólicas para serem comercializadas.

Em entrevista à TV Brasil, o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) afirmou que o metanol importado pelo crime organizado para adulterar combustíveis pode ter sido desviado para distribuidoras de bebidas, estando na origem dos recentes casos de intoxicação em São Paulo.

Esse ter-se-á intensificado após a Operação Carbono Oculto, que em agosto desmantelou um esquema de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Com empresas e transportadoras ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) interditadas, acabou por ser escoado também para destilarias ilegais, denunciou o responsável.

A partir de setembro, "pacientes intoxicados apresentaram histórico de ingestão de bebidas destiladas em cenas sociais de consumo alcoólico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky e vodka", disse o Governo brasileiro.