De acordo com o Diário de Notícias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros terá ainda sinalizado mais 48 palestinianos com ligações a cidadãos já residentes em Portugal, no âmbito de uma operação de ajuda humanitária.



Uma decisão que foi também avaliada pelo Sistema de Segurança Interna.



As negociações estão a ser feitas com as autoridades israelitas e egípcias para que a operação seja feita através de Rafah, onde milhares de civis tentam passar a fronteira.