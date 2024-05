Foto: EPA

Portugal está disponível para apoiar o Brasil, a enfrentar as consequências das graves cheias no sul do país. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, falou ontem ao telefone com o chefe da diplomacia brasileira. Um contacto a manifestar solidariedade e também total disponibilidade para fazer chegar ao outro lado do Atlântico toda a ajuda necessária.



Também o Presidente da República já enviou as condolências a Lula da Silva, pelas vítimas das fortes inundações.



Por causa das graves cheias, foram adiadas as duas próximas jornadas do Brasileirão, o campeonato de futebol no Brasil.