Portugal expressa consternação por cinco mortos em acidente num passadiço em Santander

"Profunda consternação com o trágico acidente no passadiço costeiro em Santander, que causou várias vítimas mortais, um ferido e um desaparecido. Portugal expressa sentidas condolências às famílias e solidariedade às autoridades e ao povo espanhol", afirmou o Governo português, através de uma publicação no perfil do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

Segundo o balanço mais recente das autoridades espanholas, cinco jovens morreram, após terem caído ao mar na sequência do desmoronamento de um passadiço de madeira na costa de Santander, na terça-feira.

As vítimas eram todas estudantes e tinham cerca de 20 anos.

Uma rapariga foi resgatada com vida e encontra-se no hospital com ferimentos graves, mas estável. Uma outra jovem continua desaparecida.

O acidente ocorreu numa zona conhecida como Punta Cortada, cerca das 16:50 locais (15:50 em Lisboa), quando o passadiço ruiu por razões ainda desconhecidas, referiram as autoridades.