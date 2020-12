Portugal impõe restrições a voos do Reino Unido

A decisão foi tomada no domingo na sequência da descoberta de uma nova variante do coronavírus em Inglaterra.A medida prevê que os passageiros que cheguem sem teste possam fazer o rastreio à chegada.

Mas um problema de comunicação impediu que muitos portugueses embarcassem esta manhã, no Aeroporto de Heatrow, em Londres.



Nova estirpe. Líderes europeus estão reunidos de emergência

De hora para hora, aumenta a lista de países a aplicar restrições às viagens aéreas com origem no Reino Unido. O objectivo é evitar riscos de importação da nova variante do coronavírus. Desde a meia-noite que só entram em Portugal, provenientes de aeroportos britânicos, passageiros que tenham nacionalidade portuguesa, ou estrangeiros com residência oficial no país.Em ambos os casos, terá de ser apresentado um teste negativo à COVID-19, ou ser realizado à chegada, no aeroporto, sendo que os viajantes terão de ficar em isolamento até que sejam conhecidos os resultados das análises.Os líderes europeus estão reunidos de emergência para dar uma resposta concertada ao surto de casos com a nova variante do coronavírus. A nova estirpe acaba de chegar a Itália, com dois casos identificados. É o quinto país onde a nova variante já foi detetada.