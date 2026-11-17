A iniciativa `Blue NDC Challenge` inclui Portugal entre os novos membros que se juntaram aos oito fundadores desde o lançamento, na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em junho de 2025, segundo um comunicado da coligação.

A lista divulgada reúne 27 membros, incluindo a União Europeia, com representação de África, Ásia, Américas, Caraíbas, Europa e Pacífico.

O novo grupo de trabalho pretende ligar os países a especialistas, parceiros e oportunidades de financiamento para transformar em medidas concretas os compromissos relativos aos oceanos inscritos nos planos climáticos nacionais, conhecidos pela sigla inglesa NDC.

A iniciativa abrange cinco setores: conservação marinha, energias renováveis ao largo da costa, descarbonização do transporte marítimo, turismo costeiro e alimentos de origem aquática.

O lançamento surge perante dificuldades de financiamento e de acesso a apoio técnico que condicionam a execução dos compromissos, segundo uma análise do World Resources Institute (WRI), da Plataforma Oceano e Clima e da Ocean Conservancy, apresentada hoje.

De acordo com o WRI, as medidas relacionadas com os oceanos estão presentes em 95% dos novos planos climáticos nacionais, mas 61% desses compromissos dependem de apoio externo.

Os países de rendimento médio concentram 82% dos compromissos sem financiamento, enquanto, nos países de baixo rendimento, 88% das metas relativas aos oceanos se centram na adaptação e na resiliência às alterações climáticas.

"A ambição, por si só, não basta. Temos agora de garantir que estes compromissos se traduzem em ações concretas, com benefícios reais para as pessoas, a natureza e o clima", afirmou o embaixador brasileiro Carlos Márcio Cozendey, copresidente da coligação, citado no comunicado.

O diplomata associou a iniciativa ao apelo brasileiro a um "mutirão" global, feito na COP30, em Belém, e convidou mais países a juntarem-se à coligação para concretizar os objetivos do Acordo de Paris.

A descarbonização do transporte marítimo representa quase 35% das metas de redução de emissões relacionadas com os oceanos identificadas na análise.

Entre as medidas previstas pelos governos estão a modernização e eletrificação dos portos comerciais, a adaptação dos navios e a expansão dos combustíveis marítimos alternativos para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

Estão ainda patentes, a proteção dos ecossistemas e a segurança alimentar, compromissos para recuperar mangais e outros ecossistemas, gerir o risco de catástrofes e proteger as pescas locais.

O grupo de trabalho insere-se na Agenda de Ação da COP31 e funcionará em paralelo com as negociações formais da conferência climática.

A iniciativa surge na segunda e decisiva semana da 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), que decorre até sexta-feira, em Antália, na Turquia, com a delegação portuguesa liderada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

A governante assume também as negociações sobre transição justa em representação da União Europeia.

O primeiro projeto de um possível acordo final prevê triplicar o financiamento para a adaptação às alterações climáticas até 2035, para um mínimo de 120 mil milhões de dólares, dando prioridade a subvenções em vez de empréstimos.

O documento, ainda sujeito a negociação e aprovação, contempla também um apelo a "acelerar a eliminação" dos combustíveis fósseis, uma questão que tem provocado tensões nas negociações com países produtores de petróleo e gás.