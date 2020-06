Portugal mantém terceiro lugar no Índice de Paz Global

O relatório do Institute for Economics & Peace hoje divulgado, revela ainda que Portugal ocupa o primeiro lugar entre os países da União Europeia.







De acordo com as conclusões, os passos significativos que o país tem dado nos últimos anos em matéria de segurança, têm permitido a redução da criminalidade e, consequentemente, a subida gradual e consolidada neste ranking.





Em 2014, Portugal ocupava o 18.º lugar, tendo subido ao terceiro em 2019.





"A Islândia permanece como o país mais pacífico do mundo, posição que detém desde 2008. Juntam-se.lhe no pódio do Index pela Nova Zelândia, Portugal, Áustria e Dinamarca", detalha o relatório.



A nível mundial, o índice de paz global piorou, devido a uma nova onda de tensão e incerteza em resultado da pandemia covid-19 indica ainda o relatório da 14ª edição do Index, que abrange 99.7 por cento da população mundial.





"Os resultados deste ano mostram que o nível de paz global se deteriorou, com a pontuação média por países a cair 0.34 por cento. Esta é a nona queda da paz nos últimos 12 anos, com 18 países a melhorarem e 80 a registarem deteriorações ao longo do ano passado", referem as conclusões.





No fim da lista, "o Afeganistão é o país menos pacífico do mundo pelo segundo ano consecutivo, seguindo-se-lhe a Síria, o Iraque, o Sudão do Sul e o Iémen. Todos, exeto o Iémen, têm ocupado as últimas cinco posições do ranking desde pelo menos 2015".