Portugal não depende do gás russo, mas os preços vão subir

Para a especialista em energia e segurança, Carla Fernandes, a decisão russa constitui uma séria ameaça à segurança europeia.A investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais não tem dúvidas que esta medida vai ter impacto nos preços em Portugal, mesmo não estando o país dependente do fornecimento de gás natural russo.Vários países vão ser afetados, mas no imediato é a Bulgária quem mais vai sofrer.Esta manhã o preço do gás natural já disparou vinte por cento.