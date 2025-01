Portugal quer que Cabo Verde faça um fundo de investimento climático e ambiental. A ideia é a descarbonização da economia cabo-verdiana e converter a divida deste país em créditos ambientais, no desenvolvimento tecnológico e digital.





As cimeiras bilaterais entre Portugal e Cabo Verde acontecem de dois em dois anos. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro cabo-verdiano e vários outros governantes do país estão de visita a Lisboa, para encontros com Luís Montenegro e Paulo Rangel.